「将来の年金を少しでも増やしたい」と考え、扶養から外れて働くことを検討する人は少なくありません。そのため、扶養内での働き方を見直し、厚生年金に加入して年金額を増やそうと考える人も増えています。 では、50歳から月20万円の収入を見込んだ場合、年金はどのくらい増えるのでしょうか。本記事では上乗せされる年金の目安と考え方をわかりやすく解説します。 厚生年金に加入すると年金は上乗せされる 扶養