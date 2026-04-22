不動産を売却したあと、税務署から「譲渡所得（売却価格）に関する売却価格のお尋ね」が届いて、不安になった方もいるのではないでしょうか。 突然、税務署から書類が届くと、「何か問題があったのでは」と心配になりますが、必ずしもすぐに大きな問題になるわけではありません。大切なのは、書類の目的を正しく理解し、落ち着いて対応することです。 この記事では、この書類が届く理由や返送の必要性、届いたときの