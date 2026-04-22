天職と出合うためには何をすればいいか。浄土真宗本願寺派僧侶の増田将之さんは「何事も、やってみなければわからない。でもやってみれば視野が広がり、いろんな風景が見えてくる。その先に、天職との出合いがある」という――。※本稿は、増田将之『その悩み、ただの執着』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■やりたいことは、ブレながら見つければ