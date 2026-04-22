たった一度の過ちだった。しかし、その代償はあまりにも大きく、選手人生が根底からひっくり返ってしまった。【写真】韓国美人バレー選手の大胆水着ショット韓国Vリーグ女子部のGSカルテックスは、FA交渉の最終日である4月21日を過ぎても、セッターのアン・ヘジン（28）との契約を締結しなかった。他球団も彼女への関心を取り下げたため、彼女は「無所属」という最悪の状態に陥った。事の発端は4月16日。アン・ヘジンは同日午前、