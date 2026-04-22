AHOFが、デビュー後初のアジアツアーに乗り出す。所属事務所F&Fエンターテインメントによると、AHOFは5月からアジアツアー「2026 AHOF 1ST TOUR：THE FIRST SPARK」を開催する。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」今回のツアーは、AHOFにとってデビュー後初となるアジアツアーだ。ソウル公演を皮切りに、大阪、東京、クアラルンプール、マニラ、台北、バンコク、香港の全8都市でファンと出会う予定となっている。ツアー