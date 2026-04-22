タレントの坂下千里子が５０歳の誕生日を迎えた。１９日に誕生日を迎え、５０歳になった坂下は２２日に自身のインスタグラムで「１９日にお誕生日を迎えまして、、、ついに大台乗りましたー」と報告。自撮りショットやバースデーケーキの写真を添え、「テニス仲間と家族と共に本当にありがたい最高の誕生日を過ごさせていただきました。これからもどうぞよろしくお願いします」とつづった。この投稿にファンからは「千里ちゃ