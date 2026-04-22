雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、５０代以上のインサイトを日々探求する、ハルメク生きかた上手研究所は、５０歳以上のハルトモの女性５０９人を対象に「猛暑に関する調査」を２０２５年１０月３０日〜１１月４日までＷＥＢアンケートにて実施した。約６割が猛暑により外出を控え、約３人に１人が旅行・お出かけを取りやめた。外出控えは最高気温が約３５度に達する６月から増え始