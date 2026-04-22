◆パ・リーグロッテ―オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックス・寺西成騎投手が、２３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で先発することが決まった。試合当日は雨予報だが「僕はやるつもりで準備します」と気合十分。新人だった２５年はＺＯＺＯマリンスタジアムで１試合に先発し、６回途中を２失点と試合をつくっている。「真っすぐが勝手に伸びてくれたり、変化球が勝手に落ちてくれたりした。風