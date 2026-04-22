将棋の第１９期マイナビ女子オープン五番勝負第２局が２２日、山梨・甲府市で指され、先手の福間香奈女王＝清麗、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が１４３手で挑戦者の西山朋佳女流三冠＝白玲、女流名人、女流王将＝に勝利した。今年度、対西山戦では初勝利となる。福間は体調不良のため、昼食休憩明け和服から洋服に着替えて対局。体調は万全ではなかったが、将棋では主導権を握り、持ち時間を使い切ったあとの１分将棋でも粘