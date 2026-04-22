◆パ・リーグロッテ―オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが打線を組み替えた。打率４割４分４厘と絶好調の渡部が１番で初スタメン。２番には大城が入った。ベテラン・西野も７番で先発。水曜日の試合は開幕から３戦３勝で、ソフトバンクと楽天の勝敗次第では、２５年７月４日以来の単独首位に立つ可能性がある。スタメンは以下の通り。１（中）渡部２（二）大城３（左）西川４（一）太