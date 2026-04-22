火付け役は「バリオトップ」現在、英国ではマツダのMX-5 RF（日本名：ロードスターRF）こそが、新車で購入できる唯一のクーペ・コンバーチブル（CC）だ。20年前には市場がCCで溢れかえっていたことを考えれば、実に驚くべき状況だ。【画像】クーペ・コンバーチブルの代表格！ スタイリッシュな爽快スポーツカー【メルセデス・ベンツSLK（初代＆3代目）を詳しく見る】全32枚このブームの功労者（あるいは責任者？）はメルセデス・