ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」の公式インスタグラムは２２日、更新され、この日の放送でコスプレ詐欺が発覚した小日向中尉こと、寛太（藤原季節）について、実は２０日の放送でチラリと映っていたことを明かし「気付いた方はすごいです」とつぶやいた。直美（上坂樹里）に交際を申し込んだ小日向中尉だったが、この日の放送で別の女性とヒモ生活を送る詐欺師だったことが発覚。自分も身分を偽って小日向と交際しようとして