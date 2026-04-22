タレント浜村淳（９１）が２１日に大阪市内で行われた歌手滝あつしのデビュー曲イベントに出席した。イベントの場に姿をみせるのは久々。おなじみのオシャレなハットをかぶり、軽妙な浜村節は９０歳を超えても健在。浜村は５０年、月曜から土曜の朝に続いたラジオ番組「ありがとう浜村淳です」を、２４年春に平日放送を終了したが、現在も土曜番組として継続。昨年１０月に大腸がん治療のため手術を受け、同１１月に復帰。