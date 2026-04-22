2026年4月22日（水）発売の「デュカートオールインワンコート」は、ベース・トップ・補強の3役を1本に集約した優秀ネイル♡忙しい日常でも手軽に美しい指先を叶えたい方にぴったりのアイテムです。セルフネイル初心者からケア重視派まで、幅広いニーズに応える新定番コートに注目です♪ 1本で完成する時短ネイル デュカートオールインワンコート 価格：1,320円(