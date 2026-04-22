共同通信のインタビューに応じるモンテネグロのミラトビッチ大統領来日した旧ユーゴスラビアのモンテネグロのミラトビッチ大統領（39）が22日、東京都内で共同通信の取材に応じた。日本人観光客の誘致に意欲を示し、年内に東京に大使館を開く意向を明らかにした。経済分野では「モンテネグロが日本によるバルカン諸国への投資の入り口のようになれれば良い」と語った。モンテネグロは人口約60万人。2028年の欧州連合（EU）加盟