高市早苗首相は22日、ニュージーランドのラクソン首相と電話会談した。緊迫化する中東情勢を踏まえ、アジア太平洋地域でのエネルギーや重要物資の安定供給に向けて連携する方針を確認した。ホルムズ海峡の安全航行の確保を含む中東情勢の沈静化へ緊密に意思疎通を継続する。両首相は「自由で開かれたインド太平洋」実現のため、安全保障などの分野で両国関係を深化させることも申し合わせた。同志国との協力を強化する重要性も