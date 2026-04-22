自民党の参院議員が参加する「憲法改正実現議員連盟」の設立総会＝22日午前、国会自民党の参院議員が参加する「憲法改正実現議員連盟」は22日、設立総会を国会内で開いた。改憲論議が衆院側で先行していることを踏まえ、自民が主導する形で参院側の議論を促進する狙いがある。議連の中曽根弘文会長は2028年の次回参院選を見据え、隣接県を一つの選挙区にする「合区」を解消する改憲案を超党派で取りまとめるべきだと訴えた。議