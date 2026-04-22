ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、22日午後6時40分（日本時間23日午前9時40分）開始の本拠地でのパドレス戦に決まった。球団が21日（同22日）に発表した。菅野は今季4試合に登板して1勝1敗、防御率3・92。前回登板の17日のドジャース戦は大谷に2安打を許すなど4回9安打5失点で黒星を喫した。そこから中4日の登板で2勝目を目指す。