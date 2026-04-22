カクカク本格SUV！トヨタ“新”「ランドクルーザー250VX-L」欧州にまもなく登場！トヨタの欧州事業を統括するトヨタ・モーター・ヨーロッパは2026年3月24日、SUV「ランドクルーザー250」のラインナップに新たな2つのグレードを追加すると発表しました。ランドクルーザーは、1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格オフローダーです。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「カクカクSUV」です！