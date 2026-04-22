瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りになっています。22日夜も雲に覆われて、夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。 23日は低気圧や前線の影響で、全域に雨雲がかかる見込みです。風がやや強く吹くところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で12度の予想です。22日朝よりも気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と津山で14度、高松で15度でしょう。22日よりも4度以上気温が低く、3月中