愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、約束を守らない義母の一件です。本当は同居なんてしたくなかった。そう思っていても同居せざるを得ない事情がある方もいることでしょう。今回のマミさんもまさにそう。夫「長年同