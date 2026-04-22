札幌市は春先から増える市街地でのクマの出没への対策として、円山動物園や山際の学校などに電気柵を設置することを決めました。札幌市によると、春先から増える市街地でのクマの出没の対策として、円山動物園や付近で出没が懸念される小中学校・高校８校の周囲に電気柵を設置し、クマの侵入を防ぐことを検討しているということです。円山動物園では２０２５年１１月、実際にオスのクマ１頭が園内に侵入し、一時休園となる事態とな