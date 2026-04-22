NHKでは、松田聖子の特集『The Covers スペシャル 松田聖子〜NHK秘蔵映像で贈る名曲たち〜』を5月7日に放送する。【写真】松田聖子×松任谷由実の2ショット！ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』新年度初回となる『The Coversスペシャル』は、「永遠のアイドル、松田聖子」を特集。1980年4月1日に「裸足の季節」でデビューし、デビュー45周年を迎えた松田の色あせることのない歌声と名曲は、若い世代や海外