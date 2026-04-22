歌手で女優の今井美樹（63）が22日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。今月14日に63歳になった今井。この日は「あっという間に4月も半ばを過ぎてしまい焦る」と書き出し、近況を報告。「記憶がバラバラで、何をやっていたのかパッと出てこないんですが、でも気づけば暖かくなって日中半袖のＴシャツで過ごしている最近」と伝えた。そして「いや〜わかんないよ〜まだ、と冬物のクリーニングのタイミング