俳優の前田航基が22日、自身のインスタグラムを更新。BLUE LABELに所属することを発表した。【写真】「お兄さん久々」「揃ってる！」“まえだまえだ”航基＆旺志郎、久々の兄弟ショット※3・4枚目前田は「この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました。」と報告。「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存でございますので、皆様におかれましても引き続き応援のほど、よろしくお願いいたしま