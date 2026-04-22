俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、大ファンだというお笑いトリオ「東京03」との出会いを明かした。番組の水曜パートナーの飯塚悟志が「来ていただきましたよ！」と歓迎すると、堺は「はい、飯塚さんが来いと。呼ばれたら来ますよ」と返答。堺は東京03と以前から親交があり、番組で一緒にコントをしたこともある。出会いは約20年前のファミリーレストランだった。飯塚が「