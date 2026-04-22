東京・浅草駅で２２日早朝に発煙があり、一部区間で運転見合わせが続いていた東京メトロ銀座線は同日午後７時２０分頃、１３時間ぶりに全線で運転再開をした。同日午前６時２０分頃、浅草駅で発煙があり、同線は全線で運転を見合わせた。同３５分に三越前―渋谷駅間は折り返し運転を始めたが、浅草―三越前駅間の運転再開は長時間に及んでいた。発煙は駅設備のケーブルに損傷があった影響だという。