福間香奈女王将棋の第19期マイナビ女子オープン5番勝負の第2局は22日、甲府市で指され、先手の福間香奈女王（34）が143手で挑戦者の西山朋佳女流三冠（30）を破り、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。第3局は29日、神奈川県藤沢市で行われる。