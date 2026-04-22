JKAはG1日本選手権競輪（5月1〜6日、平塚）の初日、2日目に行われる特別選抜予選の想定番組を以下の通り発表した。▽初日11R＜1＞郡司浩平（35＝神奈川）＜2＞犬伏湧也（30＝徳島）＜3＞阿部拓真（35＝宮城）＜4＞浅井康太（41＝三重）＜5＞新山響平（32＝青森）＜6＞和田真久留（35＝神奈川）＜7＞松本貴治（32＝愛媛）＜8＞岩本俊介（42＝千葉）＜9＞山口拳矢（30＝岐阜）▽2日目10R＜1＞古性優作（35＝大阪