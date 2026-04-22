◇MLB ジャイアンツ3-1ドジャース(日本時間22日、 オラクル・パーク)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が22日に行われたジャイアンツ戦の試合前に、明日23日先発予定の大谷翔平選手の起用方法について言及しました。その大谷選手はここまで開幕から3試合に登板し2勝を挙げ、3度のQSを記録するなど圧巻の投球を披露し続けています。前回登板のメッツ戦では、5年ぶりの投手専念でマウンドにあがり、相手打線を6回2安打1失点と圧倒し