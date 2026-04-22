元「ＨｉＨｉＪｅｔｓ」のメンバーで実業家の高橋優斗氏（２６）が２２日、都内で行われた「笑顔花咲く横浜感謝祭『ハマフェスＹ１６７』開催記念発表会」に歌手のクリスタルケイ、横山剣らとともに出席した。横浜の魅力を地域とともに伝える祭典「ハマフェスＹ１６７」が５月３０日、３１日に横浜市の山下公園などで開催される。郄橋氏はカレーコーナーで販売されるオリジナルのカレーパンを大学生と共同で監修した。