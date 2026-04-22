米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁が２１日、プレーオフ１回戦（７回戦制）のロケッツとの第２戦で１３得点、５リバウンドと活躍した。プレーオフで驚異的な強さを見せる八村は全米から脚光を浴びている。先発した八村は、チーム最長の４２分３４秒にわたってプレーして攻守で獅子奮迅の働きを見せ、１０１―９４の快勝に大きく貢献。これでレイカーズは２連勝となった。大舞台で躍動する八村は、初戦に?歴史