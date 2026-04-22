数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。 読めば納得の「ゴルフあるある」の宝庫 本作の第1話「前夜の電話」は、冒頭から「プロに言わせるとスコアの2割が技術で実に8割を占めるのが気持ちの問