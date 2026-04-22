アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/22営業日時点＝ 上海重油 1.74％ 大連ポリエチレン 1.3％ 上海ゴム 0.7％ 大連とうもろこし 0.53％ 上海銅 0.12％ 上海異形鉄筋 0.06％ ＊数値は前日比％