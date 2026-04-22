巨人は、１７日のヤクルト戦（神宮）で来日初勝利を挙げたフォレスト・ウィットリー投手の記念グッズを、２２日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。ウィットリーは今季３度目の先発マウンドに立ち、７回９４球を投げ２安打無失点９奪三振と好投。ＮＰＢ初勝利を挙げていた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき投球シーンがデザインされている。商品一覧は以