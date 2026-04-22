「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」 TM & (C) TOHO ゴジラ70周年記念企画としてスタートした「ゴジラ・シアター」より、2026年5月～8月に上映される4作品が発表された。5月は「ゴジラ×メガギラ G消滅作戦」、6月は「ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃」、7月は「ゴジラ ×メカゴジラ」、8月は「ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS」。これにより国内製作の実写ゴジラ30作品すべての4Kデジタルリ