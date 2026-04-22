お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次が２２日、都内でＢＳ１０「加藤浩次のビジネスサバイブ〜挑戦者たちの本音会議〜」（日曜・後１０時３０分）の取材会を行った。日本経済の最前線で活躍する投資家・経営者たちがこれからの日本を強くするため本音で会議する経済番組。加藤は「回を重ねるごとに日本企業が面白い、日本って面白い国だなって思う。いろんなジャンルのニッチなところから発信できる国だから、こんな事業が来