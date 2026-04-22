西武は２２日、前日のソフトバンク戦（ベルーナＤ）の初回で負傷した桑原将志外野手について、「左ふくらはぎの肉離れ」により実戦復帰まで約１か月の見込みであると発表した。０―０の初回先頭で左翼線に三塁打を放った際の走塁で負傷。直後に代走・山村が送られ交代した。試合後、西口監督は「抹消します」と明言していた。桑原は今季、不動のリードオフマンとして８５打数２７安打、打率３割１分８厘の成績でチームをけん