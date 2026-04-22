ドラフト２位の島田舜也投手（東洋大）が２３日の阪神戦（横浜）でプロ初先発する。ファームでは４試合に登板し防御率０・００と好成績を残しており、この時期での１軍デビューには率直に「うれしいです」。「ルーキーらしくミスを怖がらずに、今自分が持ってる力を阪神打線に発揮できるか試したい」と心待ちにしていた。２３日は雨予報となっており「晴れてくれればいいですね。てるてる坊主作りたいです」と天気が良くなる