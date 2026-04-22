１４日、ニッケルメーカー大手、金川集団傘下の永昌銅業。（ドローンから、金昌＝新華社記者／郎兵兵）【新華社金昌4月22日】中国甘粛省金昌市は、国内有数のニッケルとコバルト生産地の一つで、「ニッケルの都」として知られる。同市はここ数年、尾鉱（鉱石から有用鉱物を回収した後に残る砂状の岩石くず）や製鋼スラグ（鉱石や金属を高温で溶かして製錬する過程で発生する廃棄物）、リン石膏など8分野の産業チェーンを育成し、