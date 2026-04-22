俳優のパク・シフ、ムン・チェウォンが主演する韓国ドラマ『王女の男』（ノーカット日本語字幕版／全24話／2011年）が、あす23日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週木・金曜 前11:30〜）【場面ショット】パク・シフがバックハグ…韓国ドラマ『王女の男』同作はパク・シフ＆ムン・チェウォン主演の朝鮮版ロミオとジュリエット。切ない愛を描いたラブロマンス時代劇。幼くして即位した朝鮮王朝第6