正社員として認められ、社長からも褒められていた加奈子。その矢先に娘の不登校…。周りの目が気になり、早く学校に行かせないと…そればかり考えていた加奈子。でも、娘の心の中には、親に言えない大きな理由があったのです。>>【まんが】中学生の娘が不登校に(ウーマンエキサイト編集部)