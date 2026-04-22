久留米市美術館に展示されている青木繁の代表作「海の幸」＝3月、福岡県久留米市ブリヂストン創業者の石橋正二郎が福岡県久留米市に開設した石橋美術館が前身の「久留米市美術館」で、開館10周年を記念する特別展が開かれている。市出身の青木繁の代表作で国の重要文化財「海の幸」など、現在の所蔵先から「里帰り」となる作品を含む約80点を公開。5月24日まで。石橋美術館は1956年に石橋氏が市に寄贈し開館。77年から石橋財団