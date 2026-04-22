メッツ・千賀滉大投手の次回登板が、25日午後4時10分（日本時間26日午前5時10分）開始の本拠地でのロッキーズ戦に決まった。球団公式サイトが21日（同22日）に伝えた。先発陣を再編する影響で、中7日での登板となる。今季4試合に投げて0勝3敗、防御率8・83。チームも12連敗と苦しんでいる。