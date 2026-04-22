婚活アドバイザーが婚活相手の家賃を探るための衝撃的な方法を伝授し、その場に衝撃を与えるシーンがあった。【映像】“婚活相手に家賃を聞く”植草氏の衝撃手法4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚