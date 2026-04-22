ドジャースの大谷翔平選手が、53試合連続出塁でアジア選手最長記録を更新しました。ドジャースは21日（日本時間22日）から同じ地区のライバル、ジャイアンツとの3連戦。ジャイアンツの本拠地、オラクルパークの名物と言えばライト場外の海に直接飛び込むスプラッシュヒットです。大谷選手も2025年、日本人で初めて直接海に飛び込む豪快な一発を放ちました。20日、52試合連続出塁でアジア選手記録に並んた大谷選手は第1打席、変化球