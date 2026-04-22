スシローでは、2026年4月22日から29日まで、数量限定で「大とろ」と「天然赤えび2貫」を110円〜で販売しています。とろける脂がたまらない「大とろ」が今だけお得目玉となる「大とろ」「天然赤えび2貫」はもちろん、その他にも幅広い世代で楽しめるネタが揃っています。・大とろ大とろがお手頃価格で登場！とろける脂がたまりません。価格は110円〜。4月29日までの販売予定ですが、販売予定総数325万食が完売次第終了します。・