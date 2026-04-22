ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。2026年4月22日から26日まで、「大創業祭」と銘打った大セールを実施中。22日から24日までの3日間は日替わりの特価商品に注目です。そのほかにも、ヘビロテ必至のTシャツやパンツ、ワンピースをはじめ、帽子やバッグ、靴下などの小物も嬉しい価格になっています。日替わり特価アイテムは110円から！まずは注目の日替わり特価アイテムを紹介しま