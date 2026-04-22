7月10日に公開される映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』の特報映像と本ポスター、場面写真が公開された。 参考：全編犬視点で撮影された異色ホラー『GOOD BOY／グッド・ボーイ』7月10日公開決定 ベン・レオンバーグの長編監督デビュー作となる本作は、カメラワークや演出すべてが犬の目線に合わせて作られている全編犬視点の異色ホラー。この革新的なアプローチを実