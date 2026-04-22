ディスコは２２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期第１四半期（４～６月）の業績予想を開示した。売上高は前年同期比１８．０％増の１０６１億円、営業利益は同２１．８％増の４２０億円、最終利益は同２４．１％増の２９５億円を見込む。 半導体・電子業界において顧客の投資意欲は短期間で激しく変動するため、需要の予測は困難だとして、これまで通り１四半期先の業績予想を公表す